20 yıldır hala izleyenleri güldürmeye devam ediyor! Dünden bugüne Avrupa Yakası oyuncuları ne kadar değişti?

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitledi. Aradan geçen yıllar hem dizinin oyuncularını hem de hayranlarını değiştirdi. Bazı isimler şöhretlerine şöhret katarken, bazıları ise ekranlardan uzaklaştı. Peki, Avrupa Yakası kadrosu bugün nasıl görünüyor?