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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı! | Son dakika haberleri

        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!

        İstanbul'da, minibüs şoförü ücreti ödemeden yolculuk yaptığını öne sürdüğü yolcuyla önce tartıştı ardından da onu darp etti. Şoför diğer yolcuların araya girmesiyle uzaklaştırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:51
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        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
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        İstanbul Küçükçekmece'de olay, dün saat 14.30 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü seferini yaptıktan sonra durağa geldi.

        "ÜCRETİNİ ÖDEMEDİN" TARTIŞMASI

        DHA'daki habere göre burada yolcular araçtan inerken şoför, ücreti ödemediğini iddia ettiği bir yolcu ile tartışmaya başladı.

        YOLCUYU TUTUP YERE FIRLATTI

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        Yolcunun karşılık vermesi üzerine sinirlenen şoför, araçtan inerek saldırmaya başladı. Yolcuyu yumruklayan şoför onu tutup yere fırlattı.

        DİĞER YOLCULAR ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken tartışma bir süre daha devam etti. Bunun üzerine araçtan tekrar inerek koşmaya başlayan minibüs şoförünü, bir yolcu tutarak engelledi.

        KAVGA KAMERAYA DA YANSIDI

        Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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