Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!

İstanbul Küçükçekmece'de olay, dün saat 14.30 sıralarında Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü seferini yaptıktan sonra durağa geldi.

DHA'daki habere göre burada yolcular araçtan inerken şoför, ücreti ödemediğini iddia ettiği bir yolcu ile tartışmaya başladı.

DİĞER YOLCULAR ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken tartışma bir süre daha devam etti. Bunun üzerine araçtan tekrar inerek koşmaya başlayan minibüs şoförünü, bir yolcu tutarak engelledi.