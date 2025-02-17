Yunus Akgün'de pürüz: 14 milyon Euro!
Galatasaray'ın uzun süredir sözleşme yenilemek istediği Yunus Akgün'le görüşmeler 14 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline takıldı.
Transferin hareketli takımı Galatasaray iç transferde de imzaları attırmak için kolları sıvadı.
Devre arasında yedi takviye birden yapan sarı-kırmızılılar yerli oyuncularıyla da görüşme halinde.
Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’la yeni sözleşme imzalamak için anlaşma sağlayan Cimbom, Yunus Akgün’le ise henüz el sıkışamadı.
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun mukavelesini yenileyerek milli yıldızını elinde tutmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 milyon TL’lik yıllık ücretini yükselterek Yunus’un da haklarını koruma niyetinde.
Diğer yandan yapılan görüşmelerde Yunus’un serbest kalma bedeli yüzünden pürüz çıktı.
Milli futbolcunun bir önceki sözleşmesinde 14 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklenmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu maddeyi kaldırmak istiyor.
Yunus’un Avrupa’ya gitmek istemesi halindeyse kendisine kolaylık sağlanacağı ifade edildi.
Galatasaraylı yetkililer Yunus’un sarı-kırmızılı kulüp ile maaş konusunda pazarlık yapmadığını söylüyor.