Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi hedef gösterdiği" iddiasıyla hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "bilirkişiyi hedef gösterdiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden davalar ile CHP'li belediyelere yönelik açılan davalarda bilirkişi olarak S.B.'nin rapor hazırladığına dikkat çekerek "Bu arkadaşa nedense hep CHP belediyesi dosyası düşüyor. Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece... 8 binden fazla bilirkişi olan İstanbul'da neden Satılmış Bey tercih ediliyor?" demişti.