Sağlıksız bir bedenin en büyük sebeplerinden bir tanesi... Metabolizma yaşınız kendi yaşınızdan yaşlıysa ne yapılmalı?

Aynı yaş grubundaki insanlarla karşılaştırıldığında metabolizmanız daha hızlı mı, yoksa daha yavaş mı çalışıyor? Metabolik yaşınızı anlamak, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adımdır. Sizin için metabolik yaşı düşürmenin yollarını derledik. İşte detaylar!

METABOLİZMA NASIL ÇALIŞIR?

Metabolizma, vücudunuzun yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerçekleştirdiği tüm kimyasal süreçleri kapsar. Enerji dönüşümü, kan dolaşımı, sindirim, bilişsel işlevler, hormon düzenlemesi ve atıkların vücuttan atılması gibi hayati görevleri yerine getirmek için vücudunuz belirli miktarda kalori yakar.

Bu süreçte bazal metabolizma hızı (BMR) büyük bir rol oynar. BMR, vücudunuzun dinlenme hâlindeyken harcadığı enerji miktarını ölçer. Günlük aktiviteleriniz, yürüyüş, yemek yeme ve egzersiz gibi hareketleriniz ise toplam günlük enerji harcamanız (TDEE) olarak hesaplanır. TDEE, hem BMR’yi hem de günlük aktivitelerle yakılan kaloriyi içerir.

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METABOLİK YAŞ VE BAZAL METABOLİZMA HIZI (BMR)

Bazal metabolizma hızı (BMR), vücudunuzun yaşamsal işlevlerini sürdürebilmesi için yaktığı minimum kalori miktarını gösterir. BMR’niz, metabolik yaşınızın belirlenmesinde kullanılır.

Metabolik yaş, kişinin bazal metabolizma hızının, aynı yaş grubundaki ortalama metabolizma hızları ile kıyaslanması sonucu elde edilen bir değerdir. Araştırmalar, yaş ilerledikçe BMR’nin yıllık olarak %0,75 oranında azaldığını ve 40 yaşından sonra vücut yağ oranının her yıl %1 arttığını göstermektedir. Yüksek metabolik yaş, metabolik sendrom ve diğer sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

METABOLİK YAŞINIZI NASIL HESAPLARSINIZ?

Metabolik yaşınızı hesaplamak için öncelikle bazal metabolizma hızınızı (BMR) belirlemeniz gerekir. BMR hesaplamasında yaş, cinsiyet, boy ve kilo gibi faktörler dikkate alınır. Kadınlar için kullanılan formül şu şekildedir:

BMR = 10 x kilo (kg) + 6,25 x boy (cm) – 5 x yaş (yıl) – 161

Erkekler için ise formül şöyledir:

BMR = 10 x kilo (kg) + 6,25 x boy (cm) – 5 x yaş (yıl) + 5

Elde edilen BMR değeri, aynı yaş grubundaki ortalama BMR ile kıyaslanarak metabolik yaş belirlenir. Metabolik yaşınız kronolojik yaşınızdan düşükse metabolizmanız ortalamadan daha hızlı çalışıyor demektir. Daha yüksekse, yaşam tarzınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.