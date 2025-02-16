Devrim Özkan, ilişki iddiasını yalanladı
Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiayı İngilizce olarak yalanladı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile beraberliği sona eren Devrim Özkan'ın basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Lucas Torreira - Devrim Özkan
Devrim Özkan, Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile ilişkisi olduğu yönündeki söylentileri; "Günün sözü... Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" cümlesiyle yalanladı.
Luka Brajkovic