Devrim Özkan, ilişki iddiasını yalanladı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile beraberliği sona eren Devrim Özkan'ın basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Lucas Torreira - Devrim Özkan

Devrim Özkan, Darüşşafaka forması giyen Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile ilişkisi olduğu yönündeki söylentileri; "Günün sözü... Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" cümlesiyle yalanladı.