All-Star'da Alperen Şengün'ün gurur gecesi! "Türk terminatör"
NBA'de 2025 All-Star heyecanı San Francisco'da yaşanırken, milli basketbolcu Alperen Şengün de dev organizasyonda forma giydi. İlk kez 4 karma takımın yer aldığı bir formatta oynanan All-Star turnuvasını Shaquille O'Neal'ın takım 'Team Shaq' kazandı. 18 yıl sonra All-Star maçında boy gösteren ilk Türk ünvanına erişen Alperen, takımıyla ikinci olurken, Shaquille O'Neal'ın milli basketbolcuyla ilgili sarf ettiği 'Türk terminatör' ifadesi ise geceye damga vurdu.
NBA tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez 4 takımlı yeni formatın uygulandığı All-Star organizasyonu sona erdi. San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen All-Star'ın son gününde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de parkeye çıkarken bir kez daha gurur kaynağımız oldu.
Yeni formatıyla 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayan 74. NBA All-Star karşılaşmalarında 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı. Kariyerinde 21. kez All-Star seçilerek kendisine ait rekoru geliştiren LeBron James ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Yeni formatta All-Star'ın son gününde yükselen yıdızlar maçlarını kazanan Team Candece ile birlikte NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım All-Star turnuvasında mücadele etti.
All-Star'ın ilk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı 41-32 kazanan Chuck Takımı, adını finale yazdırdı. Shai Gilgeous-Alexander 12 sayı, 2 ribaunt, Karl-Anthony Towns 6 sayı, 3 ribaunt ve Victor Wembanyama 6 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Shaq Takımı, ikinci yarı final maçında Candace Takımı'nı 42-35 yendi. Damian Lillard 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 8 sayı, 6 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Yükselen yıldızlar maçlarının galibi olarak All-Star turnuvasına katılan Candace Takımı'nda ise Ryan Dunn ve Dalton Knecht 8'er sayı attı.
'TEAM SHAQ' ŞAMPİYON OLDU
NBA All-Star finali, Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı (Team Shaq), yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.
Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla final mücadelesinde ön plana çıktı. Chuck Takımı'nda Victor Wembanyama 11 sayı, 3 ribaunt, Karl-Anthony Towns 8 sayı, 4 ribaunt ve Nikola Jokic 2 sayı, 4 ribaunt, 2 asist üretti. Alperen ise finalde 19 saniye süre aldı.
ALPEREN'DEN 2,5 DAKİKADA 4 SAYI
Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta yer alan Alperen Şengün yarı final ve final maçlarında toplam 2.5 dakika süre aldı.
Alperen Şengün iki maçta toplam 4 sayı ve 1 ribaunt ile oynadı.
"TÜRK TERMİNATÖR"
Öte yandan Alperen Şengün'ün parkede olduğu anlarda eski ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal canlı yayında milli oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. O'Neal, Alperen için "Türk terminatör" ifadelerini kullandı.
18 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oldu. Mehmet Okur, 2007'de NBA All-Star maçında yer almıştı.
Bu sezon Houston Rockets formasıyla Alperen Şengün 18.8 sayı, 10.5 ribaunt ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.
MVP CURRY
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı. İki karşılaşmada 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Curry, 2022'nin ardından NBA All-Star'da ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.