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        Haberler Dünya ABD'nin çok sayıda eyaletini fırtına vurdu: Can kaybı yükseliyor! | Dış Haberler

        ABD'nin çok sayıda eyaletini fırtına vurdu: Can kaybı yükseliyor!

        ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:08
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        ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini fırtına vurdu.

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        Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.

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        Fırtınaların ardından Kentucky Valisi Andy Beshear açıklama yaptı.

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        Georgia'da ise fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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