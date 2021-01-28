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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kan bağışı kampanyası başlattı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ),"Kan Dostum SUBÜ" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kan bağışı kampanyası başlattı
AA

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve eşi Firdevs Sarıbıyık ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol ve üniversitenin bazı yöneticileri, Türk Kızılay Sakarya Şubesinin Serdivan ilçesindeki binasına gelerek Şube Başkanı Zahid Tiryaki'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve eşi Firdevs Sarıbıyık, kan vererek "Kan Dostum SUBÜ" sloganıyla üniversitenin başlattığı kampanyanın ilk bağışçıları oldu. Daha sonra Dikmen, Şenol ve diğer yöneticiler de kan verdi.

- "Kan stoklarının azaldığını duyunca harekete geçtik"

Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de basından Türk Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını duyunca üniversite olarak kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Duruma kayıtsız kalamayacaklarını dile getiren Sarıbıyık, "Hem ailece hem de üniversite olarak bu çağrıya, başlattığımız kan bağışı kampanyasıyla katkı vermeye çalışıyoruz. Kültürümüzde 3 kardeşlikten bahsedilir; öz kardeşlik, süt kardeşliği ve kan kardeşliği. SUBÜ ailesi olarak kan kardeşi sayımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Sarıbıyık, tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere Türk Kızılay'ın yaptığı fedakar çalışmalara katılma çağrısında bulundu.

Firdevs Sarıbıyık da kana her zaman ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "İnşallah kan verme alışkanlığını hem kendimiz hem de çevremizdekilere edindirmiş oluruz." dedi.

Şube Başkanı Tiryaki ise kan ihtiyacı için yaptıkları duyurulara cevap veren SUBÜ yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilere de bulundukları şehirlerdeki merkezlere giderek bağış yapmaları çağrısında bulunan Tiryaki, "Sakarya'da yaptığımız çağrılara bütün STK'ler cevap verdi ve ciddi anlamda kan bağışı almaya başladık. Ancak bu kan bağışına ihtiyaç yok demek değildir. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak herkesi bağışa davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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