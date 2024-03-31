Sakarya Belediye başkan adayları kimlerdir? Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye başkanı kimdir? Sakarya Belediyesi hangi partide? Sakarya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Sakarya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Sakarya Belediyesini hangi parti kazandı ve Sakarya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Sakarya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:25 facebook

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