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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 1 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Muhammed Kiprit ve Demba Diallo'nun golleriyle galibiyete ulaşan Manisa FK, puanını 29'ya yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:02
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        Manisa FK deplasmanda kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29'da Muhammed Kiprit ve 65. dakikada Demba Diallo attı. Ev sahibinin tek golünü ise

        Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 29'a yükseltirken, Sakaryaspor ise 26 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Amed SK'ya konuk olacak. Manisa FK, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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