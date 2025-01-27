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        Sakaryaspor, Burak Çoban’ı açıkladı

        Sakaryaspor, Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:13
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        Sakaryaspor, Burak Çoban'ı açıkladı!
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        Trendyol 1. Lig'de 17. sırada yer alan Sakaryaspor'da ara transfer hareketliliği sürüyor.

        Transfer döneminin açılması ile birlikte takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladı.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı.

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