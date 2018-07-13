Antalyaspor'da oynadığı başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve başta üç büyükler olmak üzere birçok takımın transfer listesinde bulunan Sakıb Aytaç tercihini Kayserispor'dan yana kullandı. Takımıyla yeni sezona Erzurum'da hazırlanan deneyimli oyuncunun hedefi, başarısını Kayserispor'da da sürdürüp Milli takım formasını giymek. Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig'de faydalı olacağına inandığını söyledi.
Tecrübeli oyuncunun verdiği röportajın ayrıntıları şöyle:
"Antalyaspor'da sözleşmem sona ermişti. Bonservisim elimdeydi. Gelen teklifleri değerlendirmek istedik. Kayserispor'un hem kadrosuna, hem de yönetimine güvendiğim için burayı tercih ettim. Menajerimin bir kaç kulüple görüşme şansı oldu. Ama görüşmeler istediğimiz gibi gitmedi. Öyle olunca da bizim için en doğru tercihin Kayserispor olduğunu düşünerek imza attık."
"HEDEFİM A MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK"
"Kayserispor çok büyük bir camia. Yeni yönetimi, taraftarı, yeni hocasıyla ve takımdaki kaliteli oyuncularıyla kovalayacağımız hedeflere ulaşmamız bakımından çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz orta sıralar değil üst sıraları zorlayan bir takım olacak. Tabi ki benim de bireysel hedeflerim var. Öncelikle hedefim çok çalışıp takımıma elimden geldiğince faydalı olmak. Takımımızı yukarılara taşımak için her şeyi yapacağız. Her oyuncunun en büyük hedefi milli takımda oynamak. Biz de hedefliyoruz. Nasip olmadı ama bu yıl takımımızı iyi yerlere getirirsek ve ben de bireysel olarak iyi performans sergilersem, inşallah milli forma nasip olur diye düşünüyorum."
"GÜZEL BİR MAÇ OLUCAK BENİM İÇİN"
27 yaşındaki sol bek oyuncusu milli takım teknik direktörü Lucescu'dan davet beklediğini söylerken yaptığı diğer açıklamalar şöyle:
"Güzel ve özel bir maç olacak benim için. Antalya'da şampiyonluklar yaşadım. Zor ve güzel günler geçirdik. İyisiyle kötüsüyle 4 yıl bitti. Şimdi yeni kulübümdeyim. Antalyaspor'u evimizde ağırlayacağız. Centilmence bir maç olacak. Umarım iyi bir başlangıç olur
"FAVORİM FRANSA"
"Favorim Fransa. Maçlarını izlediğimizde görüyorsunuz hep sürpriz takımlar çıktı. Burada bireysel oyuncuların değil, takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takım olarak keşke biz de orada olsaydık, bizim de şansımız olabilirdi diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu büyük turnuvalara katılma hakkı elde ederiz.
"YURT DIŞINDA BİZİ ÇOK İYİ TEMSİL EDİYOR"
Cüneyt hocayı yakından tanıyoruz. Maçlarımızda birçok kez karşılaşıyoruz. İyi maçlar yönetiyor. Yurt dışında da bizi çok iyi temsil ediyor."
"Bizim maçlardan örnek vereyim. Maçlarda pozisyonları devam ettirmiyor, kesiyor. Belki Avrupa'daki maçlarda onların tarzına uyarak yönetiyor olabilir. Ülkemizdeki maçlarda genelde daha çok durduruyor maçları. Ama yurt dışındaki maçları daha fazla oluyor. Ülkemizde çok eleştiriliyor. Haklı olduğumuz zamanlarda da eleştiriliyor haksız olduğumuz zamanlarda da . Ama beğendiğimiz bir hoca. İnşallah böyle devam eder.
''VAR SİSTEMİ FAYDA GETİRİR"
Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig'de faydalı olacağına inandığını şu sözlerle ifade etti:
"Kesinlikle fayda getireceğine inanıyorum. Hakemlerimizde insan onların da hataları oluyor, bazen pozisyonları göremiyorlar. Bazen bizim kızdığımız pozisyonlar oluyor ama maçtan sonra izlediğimizde hakemin haklı olduğunu görüyoruz. VAR sisteminin bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum."
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