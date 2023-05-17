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Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikâyesi

17. yüzyılda Salem'de bir dizi mahkeme gerçekleştirildi ve bu mahkemelerde çoğunluğu kadın olmak üzere birçok insan cadı olmakla suçlanarak asıldı. Bugün bile yası tutulan Salem olaylarının arkasındaki hikâye ise çok başka.

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  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Kötü şöhretli Salem Cadı Mahkemeleri, 1692'de Massachusetts'in Salem Köyü'nde (şimdi Danvers) başladı. Bu korkunç olayın arkasında Putnam ve Porters isimli iki köklü ailenin birbirlerini dini ve siyasi olarak rakip görmesi vardı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Salem'de çoğunluğu genç kızlardan oluşan bir grupta nöbetler, kasılmalar ve çığlıklar dâhil düzensiz davranışlar görülmeye başladığında kan davası doruk noktasına ulaştı. Köylüler, kızların büyücülüğün etkisi altında olduğuna inandı ve soruşturma başlatıldı. Suçlamayı yapanlar arasında Putnam ailesi vardı ve Porter ailesinin birçok üyesi suçlamalar karşısında yer aldı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Byücülükle suçlanan kadınlar aynı zamanda fakirdi. Bununla beraber, Salem çevresinde yaşayan Afrikalı Amerikalılar veya yerliler gibi marjinal topluluklardan olanlar da şüpheyle suçlu bulundu. Örneğin Barbadoslu bir köle olan Tituba, "Afrika büyüsü" veya "vudu" kullanmakla suçlandı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Suçlanan ve hüküm giyenlerin çoğu kadındı. Bunun nedeni muhtemelen New England'ın, kadınların doğası gereği günahkâr olduğuna ve Şeytan'ın hilelerinden kolayca etkilendiğine inanan Püriten inancından gelşiyordu. 

    Püriten inancına uymayan kadınlar, (örneğin, komşularla kavga etmek, evlenmemek veya çocuk sahibi olmamak) kendilerini büyücülükle suçlanırken buldu. Diğer tehlikede olan kadın grupları ise dönemin şartlarına göre bağımsız yaşayan kadınlardı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Ancak asıl ateşi körükleyen ekonominin kötüye gitmesi oldu. Yaşanan gıda kıtlığı, düşük sıcaklıklar ve yoksulluk insanların günah keçisi aramasına neden oldu. Cadıların  hava durumu veya mahsulün büyümesi gibi doğal olaylar üzerinde güçleri olduğu düşünülüyordu ve her şeyin kötüye gitmesinin tek sebebi cadılardan başka bir şey olamazdı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Yapılan mahkemeler kesinlikle adil değildi. Büyücülükle suçlananlara kendilerini savunması için bir şans verilmediği gibi, mahkemeye mantıksız kanıtlar sunuldu ve suçunu kabul etmeyenler kanunen en ağır muameleye tabi tutuldu.

    Çoğu zaman, suçlananlar itirafçıların doğrudan Tanrı tarafından cezalandırılacağına dair Püriten inancına dayanarak, suçlamalardan sıyrılmak ve hoşgörü bulmak için itirafta bulundu ve ardından başkalarına karşı tanıklık ederek, başkalarını suçladı.
  • Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi

    Mahkemeler, Massachusetts Valisinin eşi de büyücülükle suçlanıncaya kadar devam etti. Ancak Salem halkı hukuka karşı yıkılan güvenini bir daha geri kazanamadı. Bugün artık Danvers olarak bilinen Salem halkı, geçmişi hâlâ anıyor ve mahkemelerde hayatını kaybeden insanlar için yas tutuyor. 

    Kaynak: Science ABC

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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