Yapılan mahkemeler kesinlikle adil değildi. Büyücülükle suçlananlara kendilerini savunması için bir şans verilmediği gibi, mahkemeye mantıksız kanıtlar sunuldu ve suçunu kabul etmeyenler kanunen en ağır muameleye tabi tutuldu.

Çoğu zaman, suçlananlar itirafçıların doğrudan Tanrı tarafından cezalandırılacağına dair Püriten inancına dayanarak, suçlamalardan sıyrılmak ve hoşgörü bulmak için itirafta bulundu ve ardından başkalarına karşı tanıklık ederek, başkalarını suçladı.