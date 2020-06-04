Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa'da futbolu durdururken birçok ülke futbola dönüş planları yapıyor. Almanya'da Bundesliga geri dönerken diğer ülkeler de yakın tarihte sezonu tamamlamayı planlıyor. UEFA, ülke federasyonlarından liglerin 2 Ağustos tarihinde bitirilmesini isterken UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de ağustos sonunda bitirilmesi öngörülüyor. Avrupa'da büyük liglerdeki son durumu derledik...

PREMIER LİG

Ne zaman başlayacak? Premier Lig, 17 Haziran'da Manchester City-Arsenal ve Aston Villa-Sheffield United maçıyla kaldığı yerden devam edecek.

Kaç maç oynanacak? Premier Lig'de sezon tamamlanana kadar 92 maç oynanacak.

Şampiyonluk yarışı ne durumda? Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor. Kırmızı-beyazlıların geri dönüşten sonraki ilk haftadan şampiyonluğa ulaşma ihtimali bulunuyor. Liverpool büyük bir kaza yaşamazsa 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Lig ne zaman tamamlanacak? Premier Lig'in 25/26 Temmuz'da bitmesi planlanıyor ancak resmileşen bir şey yok.

Fikstür ne durumda? Premier Lig'de şimdilik ilk iki haftanın fikstürü belirlendi.

Maçlar nerede oynanacak? Karşılaşmaların kulüplerin kendi stadında seyircisiz oynatılması planlanıyor. Ancak Everton-Liverpool derbisi gibi mücadelelerin yüksek risk barındırması nedeniyle bazı özel karşılaşmaların tarafsız sahada oynatılması da gündemde.

FA Cup ne olacak? Çeyrek final aşamasında olan FA Cup maçları, 27-28 Haziran tarihlerinde başlayacak. Yarı finaller 18-19 Temmuz'da oynanacak. Kupa ise 1 Ağustos'taki final mücadelesiyle sahibini bulacak.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Premeir Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlayacak.

LA LIGA

Maçlar ne zaman başlayacak? İspanya Spor Bakanlığı, La Liga'nın 11 Haziran'daki Real Betis-Sevilla maçıyla başlayacağını açıkladı.

Kaç maç oynanacak? 110.

Şampiyonluk yarışı ne durumda? Barcelona, sezonun tamamlanmasına 11 hafta kala Real Madrid'in 2 puan önünde lider durumda.

Lig ne zaman tamamlanacak? La Liga'nın herhangi bir Kovid-19 komplikasyonu yaşanmaması durumunda 19-20 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Maçlar nerede oynanacak? Kulüplerin çoğu maçlarını kendi statlarında seyircisiz olarak oynayacak. Santiagı Bernabeu'yu restore etmeye başlayan Real Madrid ise mücadelelerini 6 bin kapasiteli B Takımı'nın stadı Alfredo Di Stefano'da oynayacak. Levante de kalan 6 iç saha maçını La Nucia'daki Olimpico Camilo Cano Stadı'nda oynamak için başvuru yaptı.

Copa del Rey ne olacak? Kral Kupası'nın durumu şu anlık belirsiz. Finale çıkan Bask ekipleri Real Sociedad ve Athletic Club, ortak bir karar alarak finali seyircisiz oynamadıklarını dile getirdi.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas yeni sezonun 12 Eylül'de başlamasının planladıklarını duyurdu.

SERIE A

Maçlar ne zaman başlayacak? Serie A, 20 Haziran'daki Torino-Parma ve Hellas Verona-Cagliari maçlarıyla geri dönecek.

Kaç maç kaldı? 124

Şampiyonluk yarışı ne durumda? Lider Juventus, en yakın takipçisi Lazio'nun 1 puan önünde. Bir maçı eksik olan Inter ise zirvenin 8 puan gerisinde.

Lig ne zaman tamamlanacak? Hafta sonları ve hafta içi maçlarının oynanması durumunda sezon 1 Ağustos'ta tamamlanabilecek.

Fikstür ne durumda? Serie A'da tüm maç tarihleri belirlendi.

Maçlar nerede oynanacak? Tüm kulüpler iç saha maçlarını kendi statlarında, seyircisiz şekilde oynayacak.

Coppa Italia ne olacak? İtalya Futbol Federasyonu, İtalya Kupası'ndaki yarı final maçlarının 13 Haziran, finalin ise 17 Haziran'da Serie A'dan önce oynanacağını duyurdu.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? Serie A'da yeni sezon kontratlarının 1 Eylül'de, maçların ise 12 Eylül'de başlayacağı açıklandı.

BUNDESLIGA

Maçlar ne zaman başladı? Bundesliga'da maçlar 16 Mayıs'ta geri döndü ve iki hafta fikstürü geride kaldı.

Kaç maç kaldı? 46

Şampiyonluk yarışı ne durumda? Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde bulunuyor.

Maçlar ne zaman tamamlanacak? Bundesliga'da normal sezon 27 Haziran'da sona erecek. Yükselme ve kümede kalma maçları ise temmuzda oynanacak.

Tüm fikstür açıklandı.

Maçlar nerede oynanıyor? Tüm kulüpler iç saha karşılaşmaları için kendi statlarını kullanıyor ve mücadeleler seyircisiz oynanıyor.

DFB Pokal ne olacak? Yarı finaldeki FC Saarbrucken - Bayer Leverkusen ve Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçları 9 Haziran ile 10 Haziran'da oynanacak. Final ise 4 Temmuz'da.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? Sezonu diğer liglerden erken tamamlayacak Bundesliga da yeni sezonu 12 Eylül'de başlatmayı planlıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki fikstüre göre oynamaların yapılabileceği kaydediliyor.

LIGUE 1

Lig ne zaman bitirildi? Fransa'da 1. futbol ligi Ligue 1, 30 Nisan'da noktalandı.

Kim şampiyon oldu? Paris Saint-Germain, son sekiz sezondaki yedinci şampiyonluğunu kazandı.

Avrupa'ya kimler katıldı? İkinci sırada yer alan Marsilya Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Rennes de Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Lille ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Kimler küme düştü, Ligue 2'den kimler geldi? Son 2 sıradaki Toulouse ve Amiens küme düşen takımlar oldu. Ligue 2'de şampiyon olan Lorient ve hemen altında bulunan Lens ise gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? Fransa'da yeni sezonun 22 Ağustos'ta başlatılması öngörülse de Şampiyonlar Ligi'nde bulunan Lyon ve PSG'nin durumlarının belirsizliği nedeniyle yeni sezon 12 Eylül'e sarkabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ - AVRUPA LİGİ

Maçlar ne zaman başlayacak? UEFA henüz bir tarih vermese de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamanın yollarını arıyor. UEFA, yerel liglerin ağustosa kadar tamamlanmasını isterken Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin ağustosun ilk haftasında başlatılması gündemde. UEFA, 17 Haziran'da bir toplantı gerçekleştirerek tarih ve formatı belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son durum ne? Devler Ligi'nde son 16 turundaki dört maç oynandı. Manchester City, Real Madrid'i deplasmanda 2-0 yenerken Bayern Münih de Chelsea'yi İngiltere'de 2-0 mağlup etti. Lyon, evinde Juventus'u 1-0 yenerken Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son durum ne? UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının hepsi tamamlanmadı. Inter-Getafe ve Sevilla-Roma eşleşmelerinin ilk ayakları henüz oynanmış değil.

Finaller ne zaman olabilir? UEFA Avrupa Ligi finali büyük ihtimalle 26 Ağustos'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 29 Ağustos'ta.

Format aynı mı kalacak? Mevcut formatın sürdürülebilirliği süreyle, hükümet kararlarına ve karantina uygulamalarına bağlı. Çeyrek final eşleşmelerinin tamamlanmasının ardından bir ülkede 'Dörtlü final' oynatılması gündemde. UEFA Avrupa Ligi finalinin Polonya'nın Gdansk şehrinde, Şampiyonlar Ligi finalinin ise İstanbul'da oynatılmaması için bir neden bulunmuyor.

Yeni sezon ne zaman başlayacak? Eleme turlarının eylülde, grup maçlarının ise 20-22 Kasım tarihlerinde başlatılması hedefleniyor.