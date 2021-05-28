'Salgının başından beri bütçeden 79 milyar TL harcadık'

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda konuştu. Elvan'ın konuşmasında şu mesajlar öne çıktı:

İçinde bulunduğumuz dönemde pandemiyi iyi yöneten, hem de salgın sonrası sürece en iyi hazır olan ülkeler rakiplerine üstünlük sağlayacak.

Tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor diğer taraftan yeni döneme hazırlanıyoruz.

Türkiye böylesi zorlu bir süreçte başarılı bir yönetim gösterdi. Salgının ilk anından itibaren hükümetimiz tüm imkanları seferber edip toplum sağlığı için kararlar aldı.

Salgının başından bugüne merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık. Yıl sonunda 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz

İşsizlik fonu, kısa çalışma, nakdi ücret desteği normalleşme desteği ile 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık destek sağladık.

Toplam istihdam 2020 haziranına göre 1.5 artarak 28 milyona çıktı.

Reform programımızda yer aldığı gibi kadın ve genç istihdamı işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.

Merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleme fonuyla bugüne kadar toplam 136 milyar lira harcamış bulunuyoruz. Yıl sonunda kadar yaklaşık 183 milyar liraya ulaşmış olacak

PANDEMİ NEDENİYLE GEREKLİ HER TÜR HARCAMAYI YAPACAĞIZ

Bütçe açığı hedefimizi yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize ettik. Çok hassas olduğumuz konu var.



Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her harcamayı yapmaya kararlıyız. Elbette bunu yaparken orta vadeli bütçe hedeflerimizden asla sapmayacağız.

Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık bir destek sağlandı. Reel sektörde çarklar döndü, 2020'yi pozitif büyümeyle kapattık. Sorunlarımız elbette var. En temel önceliklerimiz fiyat istikrarı, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır.

Yılın ilk 4 ayına ilişkin ihracat tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığımızı görüyoruz. Makine teçhizat yatırımlarında devam eden büyüme eğilimini açık bir şekilde ortaya koyuyor

MALİYE POLİTİKASI PARA POLİTİKASINI DESTEKLEYECEK

Enflasyonla mücadelede bütüncül bakış açımız var. Maliye politikalarıyla para politikasını desteklemeye devam edeceğiz,

ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI

Enflasyonla mücadele politikalarımız TL cinsinden tasarrufu teşvik edecek dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi güçlendirecektir.

Hanehalkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz.

Politikalarımızı güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendiriyoruz

Kısa vadeli kazanımlar uğruna orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. Şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabası içindeyiz.

Bu yapı özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyor. Bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bankacılık sektörü olacak

BÜYÜME ORANININ YÜZDE 6 DÜZEYİNDE OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Veriler ilk çeyrek için yüzde 6 büyümeye işaret ediyor

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifini TBMM'ye sunmayı hedefliyoruz.

İHTİYAÇ OLURSA MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER ALIRIZ

İhtiyaç durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.

Bankacılık sektörü 6.5 trilyon liraya ulaşan bilanço büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturuyor. Bu sektör ekonominin finansmanı için gerekli kredileri her durumda sağlayabildi. Krediler tüm alt sektörlere dağılmış durumda. Yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil. Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin borçlarını ödemede hassas davrandığını ortaya koyuyor.

Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korudu, aktif kalitesi ile sağlıklı görünümünü sürdürdü. Öz kaynaklar gerekli tamponları sağlayacak düzeyde. Sektördeki dış borçlar uygun maliyet ve gayet başarılı bir biçimde çevriliyor.

Ekonomi politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında gösterdiğiniz iş birliği oldukça kıymetli. Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan konular ve manipülasyon düzenlemesine ilişkin önerilerini biliyoruz. Bu konularla ilgili kurumlarımız çalışıyor. Süresi haziran sonunda bitecek olan düzenlemelere ilişkin talepler ilgili kurumumuz tarafından değerlendiriliyor.

Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi aktif kalitesinin daha da artırılması olacak

Yakın izleme ve donuk alacaklar grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve varlık yönetim şirketlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Takipteki kredileri sektör ortalamasının üzerinde olan bankalarda firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimlerinin kurulmasını teşvik ediyoruz.

Dijital bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacağız.

Finansal tüketicinin korunması piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlenmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturacağız

Kırılgan tarafları hızla düzeltecek politikaları kararlılıkla uygulayacağız.

Reel sektörün yatırım iştahı sizlerin sunacağı kaldıraçla artacak.

Sizlerden 3 konuda destek talep ediyorum. Birincisi kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenmenizi talep ediyorum. Yenilikçi işlere ve istihdamı artıran adımlara desteğinizi esirgemeyin.

İkincisi; KOBİ'lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. Teminata dayalı geleneksel kredilendirmelerin ötesine geçerek risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Bankalarımız uzun vadeli istikrarlı ve sürdürülebilir finansman ilişkisine odaklanmalılar.

Üçüncüsü; finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin. Hükümet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz