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Dolar kuru, 8.40 - 8.45 aralığında sakin bir hafta izlerken ABD Hazine Bakanı ve Eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın faize yönelik açıklamalarıyla 10 kuruş civarında yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında artış oldu. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor." ifadelerini kulandı.

Yellen, bu ay başında "bir noktada faiz artması gerekecek" demiş ve piyasanın verdiği ani tepki sonrası faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade ederek piyasayı yumuşatmıştı.

ABD 10 yıllık tahvilleri demeç sonrası 1.60 üzerine çıkarken, dolar endeksi de 90 puanı aştı.

Dolar/TL 8.54'ü gördükten sonra 28 Mayıs sabahına 8.50 üzerinde başlıyor. Euro 10.36 TL'de.

Öte yandan, ABD'de Başkan Joe Biden'ın 1.8 trilyon dolar açık öngörülen 6 trilyon dolarlık yeni bütçeyi bugün açıklaması bekleniyor.