Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı

        Trendyol Süper Lig'in 5. sırasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salih Uçan 8 maç sonra ilk 11'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.

        MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Salih Uçan, bu sezon Siyah Beyazlılar'da çıktığı 31 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası