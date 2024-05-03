Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı
Trendyol Süper Lig'in 5. sırasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.
MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Salih Uçan, bu sezon Siyah Beyazlılar'da çıktığı 31 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.