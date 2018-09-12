Sally Field'den yıllar sonra gelen taciz itirafı!

Oscar ödüllü ABD'li aktris Sally Field, 14 yaşına gelinceye kadar üvey babası tarafından defalarca taciz edildiğini söyledi. Field, "Kendimi çaresiz bir çocuk gibi hissediyordum. Başıma gelenler beni güçlendirdi. Ama ben sadece bir çocuk gibi hissetmek, sadece bir çocuk olmak isterdim" dedi