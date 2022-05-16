Salmonella tehlikesine dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Salmonella, bağırsakları etkileyen yaygın bir hastalık. Salmonella bakterileri, bağırsaklarda yaşamakta ve dışkı yoluyla da vücuttan atılıyor. Gıda zehirlenmelerinin en bilinen sebebi olan salmonella, beslenme yoluyla bulaşabiliyor. Salmonella, bulaşması çok kolay bir enfeksiyon olduğundan bu nedenle de korunma tedbirleri konusunda bilinçli olmak büyük önem taşıyor.

ACİL TIBBİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, "Salmonella, bazı durumlarda, ishal ciddi dehidrasyona neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Enfeksiyon bağırsakların ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir" dedi.

Günhar, salmonella enfeksiyonunun hangi yollarla bulaşacağına dair şunları söyledi:

"* İnsan ve hayvan atıklarının kaynak sularına karışması

*İçme suyunun yeterince klorlanmaması

*Salmonella taşıyan iyi pişmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi

*Kaynağı bilinmeyen suların içilmesi ya da kullanılması

*Pastörize edilmemiş süt ya da peynir tüketilmesi

*Kirli çiğ sebze, meyve, baharat veya çerez yenilmesi

*Kümes hayvanlarına temas edilmesi

*Hasta insanlarla temas gerçekleşmesi çok ciddi seyredebilir.

Salmonellada en yüksek riskli grup çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir. Bu grupta enfeksiyon daha da ciddi seyredebilir. Salmonella bakterisinin bulaştığı kişilerde ortalama 12-72 saat sonra klinik tablo başlar. Çoğu hastada klinik bulgu oluşmayabilir ama özellikle yüksek riskli grupta yüksek ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal en sık izlenen şikayetlerdir. Bazı hastalarda bu şikayetler nedeni ile hastaneye yatış gerekebilir. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir."

EN ÇOK SU VE GIDALARDAN BULAŞIYOR

"Salmonella bakterisi su ve gıdalarla bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılabilecek bir bakteridir" diyen Uz. Dr. Günhar şunları söyledi: "Salmonellanın yayılmasını önlemek için kişisel hijyen kurallarına uymak ve güvenilir olmayan yerlerden çiğ gıda tüketiminin olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Çocukların çok sevdiği ve tükettiği pek çok gıda maddesinden de salmonella bulaşabilmektedir. Örneğin, yumurta, süt gibi proteinli gıdalar, beklemiş sütlaç, iyi şekilde saklanmamış yaş pastalar, bulaş olan çikolatalar, çerez gibi hazır ürünler ve dışarıda bekletilmiş tavuklarda daha çok görülür. Salmonelladan korunmak için çiğ, az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdaların iyice pişirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir.

İSHAL DİYETİ ÖNEMLİ

Salmonella grubu hastalar muayene edildikten sonra doktor tarafından reçete edilen antibiyotik tedavisine başlamalıdır. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra yeterli sıvı alınmasının sağlanması, ishal için destek tedavi ve ishal diyetinin yapılması önemlidir. İshal diyetinde patates püresi, pirinç lapası, yağsız haşlanmış makarna gibi yüksek enerji içeren yiyecekler, muz gibi potasyumdan zengin besinler tercih edilmelidir. Bunun yanında aile içi bulaş da olabilmektedir. Aile bireylerinde belirtiler olsun ya da olmasın probiyotik tavsiye edilmelidir."