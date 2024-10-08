Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden sporcu katılacak - Diğer Haberleri

        Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden sporcu katılacak

        Bu yıl 11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cappadocia Ultra Trail'e 73 ülkeden sporcu katılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak.

        Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepel ve vadilerinde gerçekleşecek organizasyona, 73 ülkeden 2 bin 368 kişi katılacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, yarın geç kayıt imkanı da sunulacak. 9 Ekim Çarşamba gününe özel kayıt yaptırmak isteyenler, geç kayıttan faydalanırken elde edilecek gelir de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak.

        Salomon Cappadocia Ultra-Trail 119K, Salomon Cappadocia Medium-Trail 63K ve Salomon Cappadocia Short-Trail 38K'lık parkurlarda gerçekleşecek organizasyon, 19 Ekim Cumartesi akşamı yarış merkezinde yapılacak parti ile sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi