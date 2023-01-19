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Salon İKSV'de 13. sezon başlıyor

Salon İKSV'de, 13. sezon 27 Ocak cuma günü Nekropsi konseriyle başlayacak. Yeni sezonun ilk açıklanan isimleri için avantajlı dönem biletleri Lale Kart üyeleri için 19 Ocak’ta, tüm müzikseverler için 20 Ocak’ta satışta.

Salon İKSV'de 13. sezon başlıyor
HABERTURK.COM


Bu yıl 13. yaşını kutlayan Salon, 2023 sezonuna Nekropsi konseri ile hızlı bir giriş yapıyor. Beyoğlu’nun sembollerinden ve yıllardır müzik severler için bir buluşma noktası olan Salon yeni sezonda da alternatif müziğin hem yeni hem başarılı isimlerine ev sahipliği yapıyor. Sezonun ilk açıklanan isimleri arasında Nekropsi, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Sezer Koç, Bade, Lebanon Hanover & Selofan, Bon Entendeur ve Boy Harsher yer alıyor.

Ocak-Şubat Programı

Salon, yeni sezonunu progresif ve deneysel müziğin ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Nekropsi ile açıyor. Salon izleyicisinin yakından bildiği ve sevdiği grup, 5 senelik sessizliğin ardından 2018 yılı içerisinde çıkardıkları “Sekizler” ve “Ta Ta Du” teklileri ile listelerdeki yerini aldı. İstanbul müzik sahnesinin progresif rock rüya takımı 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi iki gün üst üste yeni sezona yüksek bir başlangıç yapacak.
3 Şubat Cuma akşamı ise Derya Yıldırım & Grup Şimşek saykedelik bir gece yaşatacak. Bağlamacı ve multi-enstrümantalist Derya Yıldırım ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı saykedelik müzik kolektifi Grup Şimşek, 1960’lar ve 70’lerin Anadolu etkilerini çağdaş bir beste ve ritim yaklaşımıyla yorumluyor. Anadolu folk, 1970’ler Türkçe rock, saykedelya, pop ve cazın altın oranda karışacağı bu gece uzun süre akıllardan çıkmayacak.

Sezer Ko&ccedil;
Sezer Koç

Salon’un bir başka konuğu ise nahif, duygusal, doğal, melankolik ve dinamik müziğiyle Sezer Koç. The Away Days’in asil üyelerinden söz yazarı, vokal ve gitarist Sezer Koç, solo olarak yayımladığı ilk albümü “Sadece Bi Rüya” ile rüyalarımıza ortak oldu. Sezer Koç, 9 Şubat Perşembe akşamı izleyenlerle beraber nostaljik bir rüya yaratmak için sahnede olacak.

Bade
Bade

10 Şubat Cuma akşamı yeni kuşak müzisyenlerden Bade, Salon sahnesine konuk oluyor. Besteciliği ve şarkıcılığının yanı sıra prodüktörlüğüyle de bilinen Bade, alternatif popta çıtayı yükseltecek gibi duruyor. Berklee College of Music’te eğitimini tamamlayan ve ilk albüm çalışmalarına Kenan Doğulu ile başlayan Bade’nin yükselişine hep birlikte şahit olacağız.

Selofan
Selofan

Salon, 17 Şubat Perşembe akşamı Yunan plak şirketi Fabrika Records’ın gözdeleri Lebanon Hanover ve Selofan’ı peş peşe ağırlıyor. Lebanon Hanover, art nouveau estetiğinin güzelliğinden etkilenen ve Berlin’in kent kültüründen ilham alan, modern çağın gerçek romantikleri olarak karşımıza çıkarken, Selofan ise synth’le beslenen “coldwave” müzikleriyle 80’lerin goth sahnesinin siren çağrısını takip ediyor. Kuzeyin karanlığında kutup ışıklarını arayanlar bu gece +1’in katkılarıyla Salon’da buluşuyor.

Mart-Nisan Programı

Bon Entendeur
Bon Entendeur

Mart ayında konserlere hız kesmeden devam edecek Salon, Fransız Rivierası’ndan gelen bir müzik kolektifi Bon Entendeur’ü sahnesine konuk ediyor. Saklı kalmış disko klasiklerini bulup çıkarma ve yeniden yorumlamaya hevesli iki arkadaş ve müzikseverin oluşturduğu grup, elektro swing, nu-disco, klasik Fransız hitlerinin remiksleri ve lounge müziğin ötesinde Fransız sanatçı ve politikacılardan ses kesitlerini de karıştıran rengarenk ve eğlenceli müzikleriyle güneşli Fransız Rivierası havasını 19 Mart Pazar akşamı Beyoğlu’na taşıyacak.

Boy Harsher
Boy Harsher

27 Nisan Perşembe ve 28 Nisan Cuma akşamları ise +1’in katkılarıyla üst üste şuh vokallerin eşlik ettiği cesur ve karanlık dans ritimleri üreten elektronik ikili Boy Harsher sahnede olacak. Augustus Muller’ın minimal dokunuşlar ve iç gıcıklayan synth’lerle sesin yeraltına daldığı; Jae Matthews’ın fısıltılarının çığlığa dönüştüğü tüyler ürpertici fakat bir o kadar da dinamik müzikleriyle Salon izleyicisini dansa davet edecek.

Biletler 20 Ocak’ta satışta

Salon’un yeni sezon programının biletleri 20 Ocak Cuma günü saat 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr adresinden, Passo mobil aplikasyonu üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilir. Öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak.

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