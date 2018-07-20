Sampaio Correa - Goias rakamlar

Brezilya Serie B maçında Sampaio Correa ile Goias, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Sampaio Correa 16 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Goias 21 puanda ve 10. sırada. Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Goias, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 181 kodlu maçı oynayanlar; Sampaio Correa galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Goias galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sampaio Correa son haftadaki Goias müsabasında 2-1 yenildi.

Goias ise Sampaio Correa maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sampaio Correa, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Goias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Goias, 10 gol atarken 10 gol yedi.

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