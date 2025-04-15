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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi çeyrek final: Borussia Dortmund- Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda gülen taraf 4-0'lık skorla Katalan ekibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçları ile devam edecek. Barcelona- Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Barcelona- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:22
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Barcelona, rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale göz kırptı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Raphinha, Lewandowski (2) ve Lamine Yamal kaydetti. Rövanş mücadelesine gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, rövanş maçının başlama saati ve muhtemel 11'leri...

        2

        BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

        Borussia Dortmund- Barcelona maçı 15 Nisan Salı (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        BVB Stadion Dortmund'da oynanacak rövanş mücadelesi tabii spor'dan naklen yayınlanacak.

        4

        BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel, Anton, Süle, Bensebaini, Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Guirassy, Beier

        5

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

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