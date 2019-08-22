2019 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kaldı. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir, Olimpiakos ile eşleşmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmadan veda etmişti. Türkiye'den tek takım olarak temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bıoy gösterecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hangi torbada olacak? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da yapılacak.
Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.
2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TORBALARI
1. TORBA
Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
2 VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
3. TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter
3 VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. TORBA
Atalanta
Lille
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