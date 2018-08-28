Şampiyonlar Ligi kura çekimi için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2017 - 2018 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray doğrudan katılma hakkına sahip olarak Türkiye'yi temsil edecek. Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansıyla Şampiyonlar Ligi öncesi moral bulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak takımlar ise play-off maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi'ne dair detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 - 2019 sezonu kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminin Türkiye'deki yayıncısı belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY HANGİ TORBADA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KASASI DOLACAK

2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN GEÇEN SENEKİ ŞAMPİYONU

2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, finalde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid olmuştu. Üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 13'üncü kez, son 5 yılda ise 4. kez kupayı müzesine götürdü.

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