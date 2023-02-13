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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte son 16 turu maç fikstürü

Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başlamış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlıyor. Şampiyonlar Ligi maçları 14 Şubat 2023 itibarıyla başlayacak ve 22 Şubat'a kadar devam edecek. Spor severlerin gözü ise Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? sorusuna çevrilmiş durumda. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü

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  • Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlıyor. İstanbul'un ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi final maçı ise, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü...
  • Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü

    ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat'ta oynanacak. Tüm maçlar TSİ 23:00'da başlayacak. Karşılaşmalar Exxen platformu üzerinden canlı izlenebilecek.
  • Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü

    ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

    14 Şubat Salı:

    Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

    PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

    15 Şubat Çarşamba:

    Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

    Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
  • Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü

    21 Şubat Salı:

    Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

    Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

    22 Şubat Çarşamba:

    RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

    Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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