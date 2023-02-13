UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlıyor. İstanbul'un ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi final maçı ise, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç fikstürü...