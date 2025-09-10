UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Devler sahneye çıkıyor, futbol tutkunlarının beklediği sezon için geri sayım sona eriyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta fikstürü...