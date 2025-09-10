Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Yeni sezonda da milyonları ekrana toplayacak karşılaşmalar, futbolseverlere yine heyecan dolu anlar sunacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekip ise Galatasaray olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Devler sahneye çıkıyor, futbol tutkunlarının beklediği sezon için geri sayım sona eriyor. Grup aşamasında 36 takım, yeni format doğrultusunda lig usulü mücadele edecek. Her takım, farklı kulüplerle toplam sekiz maça çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta fikstürü...
16 EYLÜL 2025 SALI
19.45 Athletic Bilbao - Arsenal
19.45 PSV Eindhoven - Union Saint
22.00 Juventus - Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid - Olympique Marsilya
22.00 SL Benfica - Karabağ
22.00 Tottenham - Villarreal
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA
19.45 Olympiakos - Pacos
19.45 Slavia Prag - Bodo Glimt
22.00 PSG - Atalanta
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Bayern Münih - Chelsea
22.00 Ajax - Inter