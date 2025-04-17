Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçları ile sürdü. Devler Ligi'nde oynanacak iki ayaklı maçların ardından heyecan yerini yarı final müsabakalarına bıraktı. Peki, "Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler...
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Yarı finale adına yazdıran ilk takımlar belli oldu. Buna göre; Aston Villa'yı eleyen PSG ve Borussia Dortmund'u Devler Ligi'nde saf dışı bırakan Barcelona yarı finale adını yazdıran ilk takımlar oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu?" İşte Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Arsenal - Paris Saint Germain
Inter - Barcelona
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR
Aston Villa'yı iki maçta totalde 5-4 skorla mağlup eden PSG
Borussia Dortmund'u 5-3 skorla geçen Barcelona yarı finale adını yazdıran ilk takımlar oldu.
Arsenal, Real Madrid'i iki maçta totalde 5-1 yenerek yarı finale çıktı.
İnter ise Bayern Münih'i totalde 4-3 skorla geçerek adını yarı finale yazdıran son takım oldu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalin ilk maçları 29 Nisan tarihinde ikinci karşılaşmalar ise 6 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi final maçı 31 Mayıs tarihinde oynanacak.