Samsun'da huzur operasyonu! 6 silah ele geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 6 silah ele geçirildi
Giriş: 11.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:39
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 6 farklı adrese baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 428 tabanca fişeği, 24 tüfek kartuşu ile 2 kurusıkı fişeği bulundu.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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