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        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:53
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, 2 iş yeri ve depoda yaptıkları aramada, 52 bin 520 doldurulmuş makaron, 24 bin boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, 3 komprasör, 3 bin çok amaçlı boş kutu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan R.A. (43) ile M.Ş. (44) emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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