Gisdol, 4 maçta 7 puan topladı

SÜPERLig ekiplerinden Samsunspor´un başına 8. hafta geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

Süper Lig´e teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlayan Kırmızı-beyazlılar, 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Eroğlu ile 5. hafta sonunda yollarını ayıran Karadeniz temsilcisi 6 ve 7´nci haftalarda oynanan Gaziantep FK ve Rizespor maçlarına yardımcı antrenör Emre Bayraktar ile çıkarak puan alamadı. 7´nci hafta sonunda Samsunpor´un 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.

8´inci hafta takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı Markus Gisdol, ilk karşılaşmasına kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp, 1 puan ile başladı. Ardından deplasmanda Ankaragücü´ne yenilen takım, ilk galibiyetini 10´uncu hafta Hatayspor karşısında aldı. Ardından 4 gün sonra erteleme maçı olan İstanbulspor maçına çıkan Samsunspor, son dakikada bulduğu golle üst üste ikinci galibiyetini aldı. 1 puanla devraldığı takımı 8 puana çıkartan Gisdol, ligdeki sıralamasını da bir basamak üste çıkartarak 19´uncu sıraya yerleşti. Düşme hattının üstünde bulunan Konyaspor´un ise 10 puanı bulunuyor.