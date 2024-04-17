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        Çaldıkları motosikleti, kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli adli kontrolle serbest

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çaldıkları motosiklet için verilen kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:35
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        Çaldıkları motosikleti, kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli adli kontrolle serbest
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde çaldıkları motosiklet için verilen kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 14 Nisan sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle giden Emre K. (22) ve Gökhan M. (24), yol kenarında kontak anahtarı üzerinde olan başka bir motosiklet görünce durdu. Motosikletten inen Gökhan M., yaklaşık 70 bin lira değerindeki diğer motosiklete binip, uzaklaştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise şikayette bulundu. Gökhan M., bir gün sonra sosyal medyada, çaldığı motosiklet için kayıp ilanı verildiğini gördü. Gökhan M., ilandan sahibine ulaşıp, motosikleti teslim etti.

        Polis ekipleri, şüphelileri İlkadım ilçesinde kurye olarak çalıştıkları iş yerinden sipariş götürürken yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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