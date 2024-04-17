Çaldıkları motosikleti, kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli adli kontrolle serbest

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde çaldıkları motosiklet için verilen kayıp ilanını görünce sahibine teslim eden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Nisan sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle giden Emre K. (22) ve Gökhan M. (24), yol kenarında kontak anahtarı üzerinde olan başka bir motosiklet görünce durdu. Motosikletten inen Gökhan M., yaklaşık 70 bin lira değerindeki diğer motosiklete binip, uzaklaştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise şikayette bulundu. Gökhan M., bir gün sonra sosyal medyada, çaldığı motosiklet için kayıp ilanı verildiğini gördü. Gökhan M., ilandan sahibine ulaşıp, motosikleti teslim etti.