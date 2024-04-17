Kızılırmak Deltası'nda gün doğumu

Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası, gün doğumunda oluşan kızıllıkla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Günün ilk ışıklarıyla hareketlenmeye başlayan bölge, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

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