Samsun'da yolcu otobüsünde fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
Samsun'un Havza ilçesinde yolcu otobüsünde fenalaşan kişi, hayatını kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesinde yolcu otobüsünde fenalaşan kişi, hayatını kaybetti.
Kayseri'den yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Y. (56), Havza ilçesinden geçerken fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi.
Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Y, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bilal Y'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Bilal Y'nin Havza Devlet Hastanesi görevlilerine, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği iddia edildi.
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