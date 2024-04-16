Samsun'da yolcu otobüsünde fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

Bilal Y'nin Havza Devlet Hastanesi görevlilerine, akreple temas ettiğini ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söylediği iddia edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bilal Y'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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