Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da asayiş operasyonları

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da asayiş operasyonları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi Ayvacık yolunda R.Ö. ve İ.Ö'yü, bir tankerden 6 bidon akaryakıt boşaltırken suçüstü yakaladı.

        Zanlılar, "Güveni kötüye kullanma" suçundan gözaltına alındı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Yalı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 46 tabanca fişeği, 52 kurusıkı tabanca fişeği ve 4 kartuş ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor
        Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da kesilen ağaç elektrik telini koparıp bir aracın üzerine düştü
        Samsun'da kesilen ağaç elektrik telini koparıp bir aracın üzerine düştü
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 3 ayında 330 bin 555 yolcuya hizmet ve...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 3 ayında 330 bin 555 yolcuya hizmet ve...
        Havza'da 23 Nisan dolayısıyla spor etkinlikleri düzenleniyor
        Havza'da 23 Nisan dolayısıyla spor etkinlikleri düzenleniyor
        Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Fuat Çapa: Gisdol ile devam etmek istiyoruz
        Fuat Çapa: Gisdol ile devam etmek istiyoruz
        Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
        Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü