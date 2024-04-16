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        Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:41
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        Samsun'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde yabancı plakalı otomobilin beton bariyere çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazada ağır yaralanan Orhan Köse (44), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        İlçede 13 Nisan'da Zeki Aydemir (58) idaresindeki W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkiinde önce refüje ardından beton bariyere çarpmıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile araçtaki Orhan Köse ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Aydemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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