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        Samsun'da 77 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde 77 bin 600 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:42
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        Samsun'da 77 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde 77 bin 600 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaşıldı.

        İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 77 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

        Operasyonda B.Y, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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