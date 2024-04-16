Samsun'da 77 bin 600 sahte bandrollü makaron ele geçirildi

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 77 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaşıldı.

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