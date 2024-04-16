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        Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

        Samsun'daki Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri baharda açan sarı çiçeklerle bezendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:41
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        Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı
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        Samsun'daki Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri baharda açan sarı çiçeklerle bezendi.

        İlkbaharla birlikte toprak uyanırken fındık ağaçları da yapraklanmaya başladı.

        Çarşamba Ovası'nda yeşillenen fındık bahçeleri sarı çiçekler açtı.

        Çınarlık Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Nermin Konaçoğlu, AA muhabirine, her nisan bahçelerinin açan çiçeklerle sarıya boyandığını, baharın çiçeklerle kendilerini selamladığını ifade etti.

        Konaçoğlu, "Buraya gelen misafirlerimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımız bu güzel çiçekleri görünce burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzelliği her yerde bulamadıkları için çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.

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