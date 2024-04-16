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        Samsun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı

        Samsun'da yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gastronomi ve tadım etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:54
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        Samsun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı
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        Samsun'da yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gastronomi ve tadım etkinliği yapıldı.

        Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Samsun pidesi, Bafra manda kaymaklı lokumu, Yakakent mantısı, Bafra nokulu, Samsun simidi, kaz tiridi, Çarşamba kıvratması ve Salıpazarı kestane balı gibi kentin coğrafi işaretli ürünleri tadıldı.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun mutfağının zenginliğini Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirterek, "Samsun'umuzun organik hem de coğrafi işaretli ürünlerinden gastronomi mutfağı hazırlandı. Samsun gastronomide merkez bir şehir. Bunu da özelikle arkadaşlarımız EMITT Fuarı'nda aldıkları gastronomi ödülüyle de belgelendirdiler. Burada Samsun başta olmak üzere 17 ilçemizin gastronomi zengini, marka ürünleri bir araya getirildi." dedi.

        Etkinliğe destek veren kadınlara teşekkür eden Tavlı, "Kadın kooperatiflerimiz, el emeği göz nuruyla, sevgilerini kattıkları Samsun'un zengin mutfağından ürünleri burada bize ikram ediyorlar. Buradaki katılımcılar, turizm sektörünün paydaşları hep beraber tadım anlamında keyif alıyoruz ve özellikle Samsun kadınımıza teşekkür ediyorum. Samsun mutfağının zenginliğini hem Samsun'umuza hem Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de programda şehrin mutfak kültürü ve gastronomi turizmi hakkında sunum yaptı.

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise organizasyonun yöresel lezzetlerin tanıtımı açısında önemli olduğunu ifade etti.

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