Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza OSB yönetimi muhtarlar ile bir araya geldi

        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza OSB yönetimi muhtarlar ile bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Havza Kaymakamı ve Havza OSB Başkan Vekili Mustafa Ayvat, ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda, Havza OBS’nin Karadeniz’in en büyük OSB’si olduğunu söyledi.

        OSB'miz yapılan altyapı çalışmaları ile büyük yatırımcıların ilgisi çektiğini dile getiren Ayvat, "İnşallah buradaki yatırımların tamamlanması ile Havza’da ve bölgede istihdam sorunu çözülmüş olacak. Muhtarlarımızdan isteğimiz, işsizlik nedeni ile gurbette giden hemşehrilerimizi geri dönüşe davet etmeniz. İlçemizde yatırımlar tamamlandıkça geri dönüşlerde başladı." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza OSB ile ilçenin gelişmesinin doğru orantılı olduğunu vurgulayarak, ilçede yaşanacak nüfus artışı ve bölgedeki konut ihtiyacını karşılamak üzere bölgede TOKİ projelerinin hayat geçtiğini kaydetti.

        Havza OSB Müdürü Vural Tokmak da OSB hakkında muhtarlara bilgi aktardı.

        Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, programda ötürü Kaymakam Ayvat ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde 29 bin 372 çocuk ve gence eğitim
        Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde 29 bin 372 çocuk ve gence eğitim
        OMÜ'de görme engelliler için yapay zeka destekli asistan devreye girdi
        OMÜ'de görme engelliler için yapay zeka destekli asistan devreye girdi
        Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda kurtarma kazısı ve çevre düzenleme çalışmala...
        Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda kurtarma kazısı ve çevre düzenleme çalışmala...
        Asker eğlencesinde yumruklar havada uçuştu
        Asker eğlencesinde yumruklar havada uçuştu
        OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete gi...
        OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete gi...
        OMÜ'de görme engelliler için yapay zekâ destekli asistan devrede
        OMÜ'de görme engelliler için yapay zekâ destekli asistan devrede