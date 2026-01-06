Havza OSB yönetimi muhtarlar ile bir araya geldi

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, muhtarlarla bir araya geldi.

Havza Kaymakamı ve Havza OSB Başkan Vekili Mustafa Ayvat, ilçedeki bir tesiste düzenlenen programda, Havza OBS’nin Karadeniz’in en büyük OSB’si olduğunu söyledi.

OSB'miz yapılan altyapı çalışmaları ile büyük yatırımcıların ilgisi çektiğini dile getiren Ayvat, "İnşallah buradaki yatırımların tamamlanması ile Havza’da ve bölgede istihdam sorunu çözülmüş olacak. Muhtarlarımızdan isteğimiz, işsizlik nedeni ile gurbette giden hemşehrilerimizi geri dönüşe davet etmeniz. İlçemizde yatırımlar tamamlandıkça geri dönüşlerde başladı." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza OSB ile ilçenin gelişmesinin doğru orantılı olduğunu vurgulayarak, ilçede yaşanacak nüfus artışı ve bölgedeki konut ihtiyacını karşılamak üzere bölgede TOKİ projelerinin hayat geçtiğini kaydetti.

Havza OSB Müdürü Vural Tokmak da OSB hakkında muhtarlara bilgi aktardı.