Samsun'da kesilen ağaç elektrik telini koparıp bir aracın üzerine düştü
Samsun'un Bafra ilçesinde kesilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, üzerine düştüğü araca zarar verdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kesilen ağaç elektrik kablolarını kopardı, üzerine düştüğü araca zarar verdi.
Çilhane Mahallesi Uluğbey Sokak'ta bir kişi, bahçesinde bulunan ağacı kesti.
Kesilen ağaç devrilirken elektrik tellerini kopardı, park halindeki bir okul servis minibüsünün üzerine düştü.
Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından YEDAŞ ekipleri kabloların onarılması, itfaiye ekipleri de ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Aracı zarar gören Z.A'nın şikayetçi olduğu öğrenildi.
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