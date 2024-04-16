Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 3 ayında 330 bin 555 yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 3 ayında 330 bin 555 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 90 bin 781, dış hatlarda 6 bin 130 olmak üzere 96 bin 911 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 997, dış hatlarda ise 76 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise mart ayında 772 ton oldu.

Yılın ilk 3 aylık döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 330 bin 555, uçak trafiği 3 bin 262, yük trafiği ise 2 bin 904 tona ulaştı.