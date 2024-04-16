Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesince (SAMDOB), Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde "Türk Bestecileri ve Şarkıları" konseri düzenlendi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, "Hasret Türküsü", "İlle de", "Bozlak", "Sen Sen Sen", "Çek Şarabı", "Gün Eksilmesin Penceremden", "Bolu Beyi", "Ayırma Gözlerini Gözlerimden Bu Akşam" ve "Canım" eserleri seslendirildi.

Piyanoda Diego Moccia, sopranoda Sezen Alanbay ve Eda Bingöl Gürkan, mezzo sopranoda Polen Yağmur Arslan, bas baritonda Yağmur Oksayoğlu'nun yer aldığı konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.