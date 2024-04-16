GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, tutuklandı.
Gazi Paşa Mahallesi'nde bir evde birlikte içki içen Hakan İ. (51) ve Salih K. (45) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan İ, Salih K'yi başından bıçakladı.
Hakan İ, daha sonra kardeşini telefonla arayarak evinde tanımadığı bir kişinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Salih K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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