Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti (2)
TUTUKLANDISamsun'unBafra ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren Hakan İ.
TUTUKLANDI
Samsun'unBafra ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren Hakan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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