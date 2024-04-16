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        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti (2)

        TUTUKLANDISamsun'unBafra ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren Hakan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:40
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        Arkadaşını bıçakladı, 'Birini öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'unBafra ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşını öldüren Hakan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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