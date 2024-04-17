Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı Ak, mazbatasını Kaymakam Kaya'dan aldı

Ak da mahallesinde yaşayanların teveccühüyle muhtar seçildiğini dile getirerek, "Oy veren vermeyen seçmenlerimize teşekkür ederim. Mahallemin sorunlarıyla ilgilenip, sorunların çözümünde devlet kurumlarıyla mahallem arasında köprü görevi üstleneceğim. Mahallemizi hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaya, kadınların medeni cesaret göstererek seçim yarışında kazanıp görev almalarının demokrasinin gelişmesi açısında çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Vezirköprü'de 161 muhtarlığımız içinde tek kadın muhtar seçilen Şerife Ak'ı kutluyor, başarılı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı olan Şerife Ak'a mazbatası, Kaymakam Özgür Kaya tarafından verildi.

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