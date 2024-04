Bakan Işıkhan: İş Pozitif'te 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadın istihdamı sağladık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “9 Şubat’ta başlattığımız İş Pozitif’te yaklaşık 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağladık” dedi.

Bakan Işıkhan, Samsun'da 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı’nın Kadınları’ ‘Yüzyılın Kadın İstihdamı’ adlı tanıtım programlarına katıldı. Bakan Işıkhan, ilk olarak Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuar açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Vedat Işıkhan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kadın girişimciler katıldı. Bakan Işıkhan, “Kadın istihdamı, Türkiye olarak bizim 21 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, gelecek hedef ve vizyonumuzun temel argümanları arasında yer alan önemli bir konudur” dedi.

‘ÇALIŞMA HAYATINA GİRİŞTEKİ HER ADIMDA KADINLARIN YANINDAYIZ’

Çalışma hayatına girişteki her adımda kadınların yanında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, “9 Şubat’ta başlattığımız İş Pozitif’te yaklaşık 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağladık. Bu sayıyı her gün artırmaya devam ediyoruz. İş Pozitif ile amacımız, iş arayan ile işveren arasındaki iletişimi teknoloji çağının gereklerine uygun şekilde kolaylaştırmak ve özellikle kayıtlı kadın istihdamında önemli bir mesafe alabilmektir. Biz biliyoruz ki kadına sağlanan pozitif ayrımcılık, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sağlanan pozitif ayrımcılıktır. Bu anlayışla; mesleki danışmanlıktan, sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatına girişteki her adımda kadınların yanındayız. Tabi biliyorsunuz ki çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden birisi" ifadelerini kullandı.