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        Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: Emre öldü, kuzeni ağır yaralı

        SAMSUN'un Terme ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Emre Çelik (28) hayatını kaybetti, sürücü kuzeni Ünal Çelik (28) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:55
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        Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: Emre öldü, kuzeni ağır yaralı
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        SAMSUN’un Terme ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan kamyonetteki Emre Çelik (28) hayatını kaybetti, sürücü kuzeni Ünal Çelik (28) ağır yaralandı.

        Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Çelik’in kullandığı 28 ABV 452 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra sağ şeritte ilerleyen Şeref Savran’ın kullandığı 64 BE 983 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralandı, yanındaki kuzeni Emre Çelik hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuzenleri sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ünal Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emre Çelik’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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