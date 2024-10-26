Şehit Babür'ün cenazesi Samsun'a getirildi

IRAK’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu’nda üs bölgesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün görevi başında rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür, helikopterle kaldırıldığı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şırnak'taki askeri törenin ardından saat 12.00 sıralarında askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda askeri uçaktan alınıp cenaze aracına bindirildi ve dua edildi. Bekar olan şehit Babür’ün cenazesinde annesi Meryem Babür (60), ağabeyi Ertuğrul Babür ve ablası Ergül Doğan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin babası Mehmet Babür’ün ise 2 sene önce kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit annesi Meryem Babür, “Hoş geldin yavrum. Gururum hoş gelmiş” diyerek tabutun arkasından el salladı.